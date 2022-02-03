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Пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube

Георгий Соланович

Общество
Пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube
Youtube

Сбои в работе видеохостинга YouTube были зафиксированы пользователями. Сообщения поступали на портал Downdetector.

Уточняется, что на данный момент зафиксировано более двух тысяч жалоб. Больше всего пользователи YouTube сообщали о сбоях в работе сайта – 79 процентов, приложения – 12. Более того, восемь процентов посетителей заявили неполадках в работе видеотрансляций.

Самый большой трафик поступления сообщений на портал Downdetector был зафиксирован в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

23 января в социальной сети TikTok также был обнаружен сбой в работе. Отмечается, что больше половины пользователей из Соединенных Штатов Америки столкнулись с неполадками в работе приложения. Еще четверть фиксирует проблемы при подключении к серверу, а порядка 22 процентов отмечают неполадки в работе соцсети.

14 января пользователи из разных стран сообщали о сбоях в работе социальной сети Reddit. Пользователи жалуются на сбои в работе сайта, а также на ошибки в работе приложения и при соединении с сервером.

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