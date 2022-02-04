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Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp в ряде стран

Иван Юминов

Технологии
Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp в ряде стран
Фото: Pexels

Пользователи мессенджера WhatsApp в разных странах пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector в пятницу, 4 февраля.

Свыше 1,1 тысячи жалоб было зафиксировано в 16:43 по московскому времени. Большинство людей жаловались на сложности с отправкой сообщений, часть столкнулась с проблемами в работе приложения, а каждый десятый не мог авторизоваться, отмечает Downdetector.

4 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что корпорация Apple открыла свое представительство на территории России. Тем самым она первая из иностранных корпораций выполнила все условия нового закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории страны.

Компания уже выполнила два других требования — зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора и предоставила форму обратной связи на своих ресурсах для российских пользователей.

В ноябре 2021 года компании Google и Apple вошли в перечень иностранных компаний, которые должны открыть представительства в России по закону «о приземлении» с 1 января 2022 года. Кроме требования об учреждении представительства на иностранных лиц законом возлагается целый ряд обязанностей.

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