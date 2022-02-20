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Пользователи Сбербанка сообщили о сбоях в работе приложения

Виктория Храменкова

Общество
Пользователи Сбербанка сообщили о сбоях в работе приложения
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В ночь с 19 февраля на 20 февраля пользователи онлайн-сервисов Сбербанка сообщили о сбоях в работе. Информация об этом следует из данных портала Downdetector, который отслеживает проблемы и отключения популярных интернет-ресурсов.

Информация о сбоях начала поступать в 1:00 ночи. В большинстве случаев на неполадки жаловались пользователи из России, Белоруссии и Украины, говорится на сайте.

Отмечается, что к 02:07 мск было зафиксировано 642 отчета о сбоях в работе приложения.

Больше половины пользователей обнаружили сбои в работе мобильного банкинга, а 25 процентов — проблемы в работе онлайн-банкинга. Чуть меньше фиксировали проблемы со входом в приложение банка.

16 февраля пользователи мобильной связи «Мегафон» зафиксировали проблемы в работе сервисов. Известно, что большинство пользователей сообщали о сбоях в работе мобильного интернета, а остальные пожаловались на отсутствие мобильной связи.

В начале февраля сервис Downdetector фиксировал сбои в социальной сети «ВКонтакте».

До этого поступала информация о сбоях в работе видеохостинга YouTube и другого мессенджера — WhatsApp. Большинство людей жаловались на сложности с отправкой сообщений, часть столкнулась с проблемами в работе приложения, а каждый десятый не мог авторизоваться.

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