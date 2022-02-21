Штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев открылся в Москве на базе «Мосволонтера»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Ресурсном центре «Мосволонтер» работает Штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом стало известно в понедельник, 21 февраля.

Штаб расположен в офисе «Мосволонтера» по адресу: Ленинградский проспект, 5с1. Также места сбора открыты в 11 коворкинг-центрах НКО.

В качестве гуманитарной помощи в штаб можно приносить: бутилированную воду (объем от 0,5 до 25 литров); сухое детское питание (смеси); продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы); одноразовую посуду; средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники); полотенца и постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни); детские канцелярские принадлежности (раскраски), книги и игрушки.

Отмечается, что предметы, предназначенные для передачи беженцам, должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками. Продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности. Штаб работает ежедневно с 10:00 до 19:00, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Днем ранее, 20 февраля, стало известно, что в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. Кроме того, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети. На данный момент уже 700 беженцев сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Положительные результаты оказались у 30 человек, все они госпитализированы.

О том, как прошла эвакуация населения ДНР, где расселились жители республики и как они сами оценивают ситуацию в Донбассе, можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».