Стали известны дата и место похорон Бориса Невзорова

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Актера Бориса Невзорова, который скончался от последствий коронавирусной инфекции, похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

Она уточнила, что похороны артиста пройдут 24 февраля. Прощание с Невзоровым будет организовано прямо на кладбище в связи с ограничениями из-за коронавируса. Церемония начнется в 11:00.

До этого свои соболезнования в связи со смертью актера выразил президент России Владимир Путин.

О смерти народного артиста РФ стало известно 18 февраля.

Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае. Детство и юность он провел в Астрахани, а в 1967–1968 годах был актером Астраханского ТЮЗа.

После этого, в 1968-м, он проучился два курса в Высшем театральном училище имени Щепкина. В 1975 году Невзоров окончил Школу-студию МХАТ, а с 1957 по 1982 год служил в труппе Московского нового драматического театра.

С 1984 по 1986 год — актер Театра имени Моссовета. Затем он вернулся в Московский новый драматический театр. В период с 1993 по 2005 год Невзоров был актером в Московском драматическом театре имени Станиславского.

С 2005 года — актер Малого театра. Невзоров снялся в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская» и «Дальнобойщики», а также в фильме «Дурак».