Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

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С 14 по 20 февраля 2022 года в Москве отмечается снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Это соответствует сезону. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по столице.

— На седьмой неделе 2022 года, в сравнении с предыдущей неделей, отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди всех возрастных групп населения, — говорится в сообщении.

Так, среди совокупного населения показатели ниже на 19,6 процента, среди детей от нуля до двух лет — на 14,8 процента, среди детей с трех до шести лет — на 7,6 процента, среди детей с семи до 14 лет — на 21,2 процента, и среди взрослого населения старше 15 лет — на 20,7 процента.

Уточняется, что показатели заболеваемости также ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей. Среди взрослого населения наблюдается превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В российских аптеках очень много медикаментозных средств, которые любой человек может приобрести без визита к врачу для консультации. Однако самостоятельный прием некоторых препаратов может быть опасным, провоцируя внутреннее кровотечение и обострение хронических болезней. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, врач-кардиолог Юрий Конев.