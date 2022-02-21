Водитель такси сбил ребенка в центре Москвы и скрылся

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Водитель такси наехал на пятилетнего мальчика в районе 3-й Тверской-Ямской улицы. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, водитель совершал поворот, когда для пешеходов уже загорелся зеленый сигнал светофора.

— Сотрудники Центра управления ГИБДД и Госавтоинспекции Центрального округа принимают все необходимые меры для установления личности и местонахождения водителя, скрывшегося с места аварии, — говорится в сообщении.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.