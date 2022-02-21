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Появилось видео встречи российских олимпийцев в аэропорту Шереметьево

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Появилось видео встречи российских олимпийцев в аэропорту Шереметьево
Фото: Telegram / olympic_russia

«Золотой» рейс с олимпийцами сборной России прилетел в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе ОКР в понедельник, 21 февраля.

— Без слов! Великих встречают под великую песню! — говорится в сообщении.

В аэропорту спортсменов встречает целый коридор болельщиков, отмечается в Telegram-канале ОКР.

Видео: Telegram / olympic_russia

Российская сборная расположилась на девятом месте в медальном зачете на Играх. На счету у команды шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

В общей сложности национальная команда привезет из Китая 32 награды. Кроме того, сборная заняла второе место по общему количеству медалей ОИ.

На первой строчке таблицы оказалась команда из Норвегии с 37 медалями: у нее 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. Далее идут сборная Германии с результатом 27 медалей (12, 10 и 5 соответственно) и Китая — 15 наград (9, 4 и 2).

20 февраля завершилась церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года. Зимняя Олимпиада проходила в Пекине с 4 по 20 февраля.

В этот раз на главном спортивном празднике планеты было представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграли 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане.

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