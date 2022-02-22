Врач назвал три причины косоглазия у детей

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Врач-офтальмолог детской клиники «РЖД-Медицина» Иван Максимов рассказал «Вечерней Москве», что косоглазие — это заболевание весьма распространенное и часто лидирует среди нарушений зрительных функций у детей до трех лет.

Оно представляет собой не только косметический, но и значимый в функциональном отношении дефект зрения.

— Ключевой симптом — двоение в глазах (нарушение бинокулярной функции), которое может сопровождаться снижением зрения чаще косящего глаза, периодическим или постоянным отклонением глазного яблока. В связи с этим, частой причиной обращения к специалисту является именно нарушение симметричного положения глазного яблока у детей, — пояснил медик.

Он сообщил, что чаще всего косоглазие проявляется внезапно, в возрасте двух-трех лет или постепенно на фоне перенесенных вирусных инфекций, психологического стресса, сильного испуга или вообще без видимой причины. Но нужно обратить внимание, что эти причины, как правило, провоцируют возникновение косоглазия из-за срыва регуляторных механизмов, удерживающих глаза в симметричном положении.

По словам специалиста, истинные причины косоглазия заключаются у новорожденных во врожденной катаракте, аномалии развития сетчатки, аномалии развития зрительного нерва, поражения ЦНС. У детей дошкольного и школьного возраста причинами данного заболевания являются нарушения рефракции (гиперметропия, астигматизм, миопия), травмы глаза и заболевания ЦНС.

Поэтому раннее обращение и диагностика позволяют раньше начать лечение, что позволит успешно справиться с проблемой.

Врач порекомендовал сначала пройти полное офтальмологическое обследование, включающее себя проверку зрения, рефракции на узкий зрачок и в условиях медикаментозного мидриаза (с широким зрачком), оценку угла косоглазия, осмотр глазного дна, а также различные свето- и цветотесты для определения бинокулярных нарушений.

Он уточнил, что лечение косоглазия предполагает использование консервативных и хирургических методов лечения.

При консервативном лечении ребенку правильно подбирают очки, это поможет лучше видеть и будет препятствовать формированию амблиопии. Также лечение включает систему тренировочных упражнений на аппаратах, направленную на развитие фузионной способности и бинокулярного зрения. Для ортоптического лечения используется прибор — синоптофор.

Если консервативное лечение не приносит успеха, то для устранения косоглазия необходима операция. В настоящее время современная офтальмохирургия использует передовые технологии, которые позволяют более точно прогнозировать результат, сократить период восстановления и реабилитации.

— Оптимальный возраст для проведения хирургического лечения косоглазия четыре–шесть лет. Поскольку устранение амблиопии и выработка бинокулярных функций возможны только в дошкольном возрасте, хирургическое устранение косоглазия следует проводить своевременно, — рассказал Максимов.

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