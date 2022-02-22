Общественная стоянка на 90 машино-мест заработала на Нагатинской набережной в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Нагатинская набережная Карта всех событий

Общественный паркинг на 90 машино-мест появился на Нагатинской набережной в столице на месте демонтированного объекта самовольного строительства. Об этом сообщил руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что до этого на территории общей площадью порядка 2,5 тысячи квадратных метров располагалась коммерческая автостоянка.

— При этом будка, используемая под пост охраны, на государственном кадастровом и техническом учете не состояла, в собственность не оформлена. Данный участок также не обременен земельно-правовыми отношениями и, по сути, является территорией общего пользования, — заявил начальник ведомства.

После специалисты убрали ограждения и снесли нелегальный объект, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В День защитника Отечества все уличные парковки в Москве будут бесплатными. Так, 23 февраля автомобилистам не нужно будет платить за стоянку даже на тех улицах, где обычно действует повышенный тариф — 380 рублей или 450 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью.