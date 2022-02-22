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Захарова заявила, что в признании ЛНР и ДНР нет никаких эмоций

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова заявила, что в признании ЛНР и ДНР нет никаких эмоций
Фото: roscongress / Анна Горбань

Решение России признать Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) принималось без каких либо эмоций. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также добавила, что страны Запада лишены понимания этого вопроса.

— Здесь вопросов эмоций нет, когда наша страна семь с лишним лет занимается дипломатическим урегулированием, когда наша страна инициирует все — от самого документа до его модификации уже в 2015 году. <...> Здесь вопрос в другом, что это стало ярчайшей демонстрацией того, что те люди, которые каждый день заявляют о приверженности минским договорtнностям и урегулированию конфликта (в Донбассе — прим. «ВМ»), лишены какой-либо эмпатии и понимания сути вопроса, — заявила официальный представитель МИД РФ в эфире YouTube канала «Соловьев Live».

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

Что заявили западные политики в ответ на решение Путина и что писали зарубежные средства массовой информации — в материале «Вечерней Москвы».

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