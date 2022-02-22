Лор дал советы по восстановлению после COVID-19
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев дал советы по восстановлению организма после перенесенного коронавируса.
По словам врача, нужно обратить внимание на то, что организм неспособен самостоятельно побороть и восстановить пострадавшие области слизистой оболочки. Лечение следует начинать с первых дней заражения, чтобы избежать хронических заболеваний.
Во-первых, стоит скорректировать питание.
— Кипяток нельзя, сильно горячее тоже. Из морозилки — мороженное, лед — тоже. А также острое, перченое, жареное, соленое, горькое, кислое — все будет только усугублять. Ни в коем случае алкоголь, спиртосодержащие препараты будут раздражать заднюю стенку глотки, — рассказал врач в комментарии Nation News.
Также Владимир Зайцев посоветовал делать ингаляции небулайзером, полоскания настойкой ромашки. Утром и вечером можно закапывать в нос персиковое масло.
До этого Владимир Зайцев рассказал об опасных последствиях «омикрона». Специалист отметил, что в настоящее время инфекция останавливается на уровне лор-органов. Заложенность ушей может появиться на 3–4 день.