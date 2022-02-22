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«Это грех»: священник рассказал, можно ли дарить носки на 23 февраля

Георгий Соланович

Общество
«Это грех»: священник рассказал, можно ли дарить носки на 23 февраля
Мужские носки, как и пена для бритья, являются одним из самых распространенных подарков / Фото: https://pixabay.com/ru/

Экономить на подарках мужчине ко Дню защитника Отечества или дарить своей половинке носки — грех. Об этом в смешном видеоролике в Instagram рассказал московский священник Николай Бабкин и его супруга.

— Батюшка, а можно сэкономить и подарить мужу носки на 23 февраля? — спросила Бабкина его жена.

— Нет, э«то грех», — прошептал в ответ священник.

В комментариях под публикацией Бабкин напомнил своим подписчикам, что если прекрасному полу очень хочется сэкономить на подарке, то лучшим презентом будут деньги.

Носки, нижнее белье, косметика и аксессуары считаются «традиционными» подарками ко Дню защитника Отечества в России. «Вечерняя Москва» решила выяснить, изменилось ли что-то в 2022 году, и узнала у крупных маркетплейсов, какие товары пользовались особым спросом у россиян в преддверии праздника. Какие подарки мужчины чаще всего будут получать на 23 Февраля в этом году — в нашем материале.

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