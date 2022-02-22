Малыш Йода, шуруповерт и бинокль: что подарят мужчинам на 23 Февраля в 2022 году

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Носки, нижнее белье, косметика и аксессуары считаются «традиционными» подарками ко Дню защитника Отечества в России. «Вечерняя Москва» решила выяснить, изменилось ли что-то в 2022 году, и узнала у крупных маркетплейсов, какие товары пользовались особым спросом у россиян в преддверии праздника. Какие подарки мужчины чаще всего будут получать на 23 Февраля в этом году — читайте в нашем материале.

Необычные подарки

«Яндекс.Маркет» узнал, какие товары пользователи чаще всего добавляли в раздел «Избранное» на сервисе перед 23 февраля, и поделился данными с «ВМ». Первую строчку в топе занял светильник с золотым снитчем из «Гарри Поттера», а вторую — Малыш Йода из «Мандалорца».

— Самым популярным товаром на «Маркете» из отложенных в избранное стал светильник в виде золотого снитча — летающего шарика из произведений про Гарри Поттера. На втором месте оказалась фигурка Грогу, или Малыша Йоды из сериала «Мандалорец».

Данные представлены за период с 3 января по 15 февраля 2022 года.

Аксессуары, одежда и косметика: лидеры продаж

В «Избранное» на «Яндекс.Маркете» попадали оригинальные подарки. Однако, согласно статистике продаж с сайтов других маркетплейсов, на первом месте по популярности традиционно остаются аксессуары, одежда и средства по уходу за собой.

По данным онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» и мессенджера Viber, более 52 процентов опрошенных ими женщин предпочитают дарить мужчинам парфюмерию и косметику. В первой половине текущего месяца количество покупок косметических наборов для мужчин возросло на 422 процента, рассказали в интернет-магазине Wildberries.

Более 40 процентов покупательниц выбирают в качестве подарка мужчине одежду или аксессуары, добавили в «Сбермаркете».

— Аксессуары для мужчин — еще один популярный подарок ко Дню защитника Отечества. В Москве и области штучные продажи наручных часов увеличились в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. В топе предпочтений оказались часы Casio линейки Vintage, — отметили в пресс-службе маркетплейса OZON.

По расчетам интернет-магазина Wildberries, мужские носки станут самым популярным подарком ко Дню защитника Отечества. В первой половине февраля количество заказов этого товара на платформе возросло на 133 процента. Спрос на мужское нижнее белье также повысился на 90 процентов, пояснили в пресс-службе Wildberries.

Также, согласно данным, предоставленным интернет-магазином, в десятку самых востребованных подарков вошли мужские дезодоранты, пены для бритья, ремни, кошельки и галстуки.

Охота, рыбалка и инструменты

Многим мужчинам на 23 Февраля достанутся подарки в соответствии с их увлечениями. С 10 по 17 февраля в OZON зафиксировали в 3,3 раза больше продаж товаров для рыбалки, чем за тот же период в прошлом году. Атрибутику для охоты приобретали, соответственно, в 2,5 раза больше.

— В качестве подарка приобретают эхолот с чехлом, мощный бинокль и комплекты раций, — уточнили в маркетплейсе.

В «Яндекс.Маркете» рассказали, что пользователи в последнее время чаще интересовались наборами инструментов: дрелей и шуруповертов. Спрос на последние возрос на 66 процентов с 10 по 17 февраля, подтвердили в OZON.

Электроника

Перед праздником ожидаемо возрос спрос на электронику, в частности, на игровые приставки, ноутбуки и планшеты, отметили в OZON. В пресс-службе Wildberries добавили, что также пользователи стали чаще покупать электробритвы и машинки для стрижки бороды и волос.

— Спрос на электрические бритвы в первой половине февраля вырос на 192 процента, на машинки для стрижки бороды и волос — на 88 процентов, — пояснили представители платформы.

У пользователей «Яндекс.Маркета» другие вкусы в выборе электроники. Они проявили интерес к вертикальным пылесосам, умным колонкам, беспроводным наушникам и настольным увлажнителям, поделились в пресс-службе платформы.

Съедобные подарки

Более 31 процента женщин подарят мужчинам съедобные или сладкие подарки, выяснили в «СберМаркете» и Viber. Среди таких вариантов самым оригинальным будут армейские сухпайки, уточнили в Wildberries. Там этот товар заказывали на 490 процентов больше в период с 1 по 15 февраля.

— Недорогим и оригинальным подарком, который прекрасная половина россиян подарит своим защитникам, стали армейские сухпайки — подарочные наборы продуктов, оформленные как настоящий солдатский рацион. Наибольшей популярностью у покупательниц пользовались большие наборы стоимостью около 1500–2000 рублей из различных консервов, бакалеи и снеков, — рассказали в Wildberries.

Сколько денег россияне потратят на подарки?

33 процента женщин готовы потратить на подарок ко Дню защитника Отечества от 1000 до 5000 рублей. Ровно 33 процента предпочитают приобрести подарок стоимостью от 500 до 999 рублей. Почти 18 процентов опрошенных женщин купят подарок, который стоит менее 500 рублей. Такими данными с «ВМ» поделились в пресс-службе OZON.

— 2,6 процента респондентов отметили, что готовы потратить более 5000 рублей и более 10000 рублей. Предпочитают не тратиться вовсе 10,2 процента опрошенных женщин, — уточнили в маркетплейсе.

Какие подарки мужчинам лучше не дарить?

Примерно четверть мужчин получают на 23 Февраля желанные подарки, выяснили в «СберМаркете» и Viber. При этом большинство мужчин (72,8 процента) не передаривают полученные в праздник предметы.

— 24,7 процента мужчин чаще всего устраивает их подарок к 23 Февраля, 46,2 процента — от случая к случаю. 22,5 процента чаще не удовлетворены сюрпризом ко Дню защитника Отечества. Остальные 6,6 процента предпочитают заранее озвучивать пожелания по подарку, — поделились в пресс-службе компании.

Самыми нежеланными подарками ко Дню защитника Отечества считаются «различные сувениры, фигурки и статуэтки». Такой презент не понравится более чем 20 процентам мужчин, рассказали в «СберМаркете».

— 19,3 процента мужчин не обрадуются алкоголю, а 15 процентов — средствам по уходу за собой: пене для бритья, гелю для душа, шампуню и прочему. 12,15 процента не хотели бы получить на 23 Февраля бытовые предметы (тапки, посуда и прочее), 9 процентов — деньги, а 7,4 процента — сладости или еду, — отметили в маркетплейсе.