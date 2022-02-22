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Дамаск поддержал признание Россией ЛНР и ДНР

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Дамаск поддержал признание Россией ЛНР и ДНР
Фото: Пресс-служба Совфеда

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад во вторник, 22 февраля, заявил, что Дамаск поддерживает признание российской стороной Луганской и Донецкой народной республик.

По словам Микдада, решение президента РФ является «вехой в истории».

— ... Сирийская арабская республика полностью поддерживает то заявление, которое сделал президент Путин, — сказал глава МИД страны.

Он подытожил, что сирийский народ солидарен с Донецком и Луганском, передает РИА Новости.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

Что заявили западные политики в ответ на решение Путина и что писали зарубежные средства массовой информации — в материале «Вечерней Москвы».

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