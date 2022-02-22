СМИ: США призвали Зеленского отправиться во Львов ради безопасности президента

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Власти Штатов призвали президента Украины Владимира Зеленского отправиться во Львов ради безопасности главы государства. Об этом сообщает американская телекомпания АВС.

Что угрожает безопасности Зеленского, в АВС не уточнили.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйнен заявили, что признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик нарушает международное законодательство.

Что заявили западные другие политики в ответ на решение Путина и что писали зарубежные средства массовой информации — в материале «Вечерней Москвы».