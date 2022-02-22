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Эксперт по этикету назвала лучшие подарки мужчинам-коллегам на 23 Февраля

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт по этикету назвала лучшие подарки мужчинам-коллегам на 23 Февраля
Фото: Pexels

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова рассказала, какие подарки стоит выбрать мужчинам-коллегам на 23 февраля.

По словам эксперта, на 23 Февраля коллеге-мужчине можно подарить книгу в хорошем переплете, ювелирные украшения — запонки или зажим для галстука.

Демократичный, но всегда безошибочный вариант — красиво оформленные сладости и алкогольные напитки.

Также отличным презентом коллеге в День защитника Отечества станут хорошие канцелярские принадлежности.

По мнению эксперта, важно красиво упаковать подарок.

— Если мы не поленимся и у нас позволяет бюджет, важна упаковка. Одно дело — просто подарить, другое — с красивой упаковкой, — отметила Холгова в комментарии Life.ru.

При этом коллегам не стоит дарить парфюм, дезодоранты, одежду, в том числе такие аксессуары, как галстуки.

Носки, нижнее белье, косметика и аксессуары считаются «традиционными» подарками ко Дню защитника Отечества в России. «Вечерняя Москва» решила выяснить, изменилось ли что-то в 2022 году, и узнала у крупных маркетплейсов, какие товары пользовались особым спросом у россиян в преддверии праздника.

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