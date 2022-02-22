Десять стройотрядов выйдут на столичные строительные объекты в 2022 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Десять студенческих стройотрядов выйдут на строительные объекты Москвы в текущем году. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 22 февраля.

Он напомнил, что в этом году молодежному движению исполняется 63 года.

— За десятилетия руками студотрядовцев построено множество важных для страны жилых, транспортных, промышленных и социальных объектов. Заложенные ранее традиции сохраняются, — отметил руководитель ведомства.

Левкин добавил, что в прошлом году отряды заработали в Московском государственном строительном университете, Российском университете транспорта и колледжах.

В 2021 году десять строительных студенческих отрядов от столичных вузов участвовали при возведении объектов на территории Москвы. Всего на строительных площадках работали 200 студентов — это число является рекордным. Желающих набирали из профильных вузов и колледжей столицы для работы на объектах программы реновации, при строительстве крупных комплексов, автомобильных дорог.