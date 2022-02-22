Экстренное заседание кабмина Британии обсуждает пакет санкций против РФ

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На экстренном заседании британского правительства в настоящее время обсуждается пакет санкций в отношении России. По итогам встречи премьер-министр страны Борис Джонсон сделает официальное заявление. Об этом во вторник, 22 февраля, заявил глава Минздрава страны Саджид Джавид.

По его словам, СМИ сообщают о прибытии танков и военных на восток Украины. Исходя из этого можно сделать вывод о начале «вторжения».

— Заседание COBRA (Cabinet Office Briefing Room A) идет сейчас под руководством премьер-министра, там обсуждается, что будет предпринято… Будут введены санкции, как мы всегда и говорили, — сказал министр в эфире Sky News.

Он также выразил уверенность в том, что ограничительные меры будут распространяться на людей, которые несут ответственность «за нарушение международного права».

Джавид подытожил, что на заседании также будет обсуждаться вопрос о продолжении военной поддержки Украины.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

Что заявили западные политики в ответ на решение Путина и что писали зарубежные средства массовой информации — в материале «Вечерней Москвы».