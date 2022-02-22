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Стало известно, какие подарки присмотрели пользователи Рунета перед 23 Февраля и 8 Марта

Евгений Белоусов

Общество
Стало известно, какие подарки присмотрели пользователи Рунета перед 23 Февраля и 8 Марта
Фото: Unsplash

Специалисты сервиса «Яндекс.Маркет» определили, к каким товарам присмотрелись пользователи сервиса в преддверии праздников. Для этого маркетплейс учитывал данные по Москве и Санкт-Петербургу за предпраздничный период — с 3 января по 15 февраля 2022 года.

Самым популярным товаром в сервисе из отложенных в избранное стал светильник в виде золотого снитча — летающего шарика из произведений про Гарри Поттера. На втором месте оказалась фигурка Грогу, или Малыша Йоды, из сериала «Мандалорец». Третью строчку занял вертикальный пылесос Xiaomi Deerma.

На остальных местах разместились: умная колонка «Яндекс.Станция Лайт»; обувница из дуба и металла; набор инструментов для дрелей, шурупо- и гайковертов; беспроводные наушники Marshall; настольный увлажнитель воздуха Xiaomi; масса для лепки для детей, а также робот-пылесос Xiaomi.

До этого доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Казанцева, рассказала о самых популярных подарках на 23 Февраля.

По ее словам, подарить мужчине позитивные эмоции, которые надолго запомнятся, будет очень правильным и недорогим решением: стоимость нематериальных презентов варьируется от 1,5 тысячи до 6,5 тысячи рублей.

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