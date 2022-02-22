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Эксперт назвал причины роста безработицы в странах Европы и США

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт назвал причины роста безработицы в странах Европы и США
Фото: Вечерняя Москва

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал о причинах роста безработицы в странах Европы, США и России.

Как отметил Артем Деев, рост безработицы в странах Европы, США и России в последние два года — последствия пандемии, когда отдельные сектора и направления резко теряли выручку и прибыль. Многие государства пострадали от остановки авиаперелетов, сокращения туристического потока.

Также есть еще одна причина роста безработицы. Отток мигрантов как в ЕС, так и в России привел к нехватке персонала. В настоящее время работодатели во многих секторах отмечают дефицит кадров.

— По мере восстановления притока иностранных трудовых ресурсов ситуация будет меняться — может быть отмечен кратковременный рост безработицы в развитых странах, государствах ЕС и в России, — заключил Артем Деев в комментарии ФАН.

До этого сообщалось, что комплексную услугу по поиску работы запустили на портале госуслуг Подмосковья. Если гражданин зарегистрирован как безработный, ему доступно восемь услуг. Например, пользователь может пройти онлайн-тест на профориентацию, чтобы выявить склонность к той или иной профессии.

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