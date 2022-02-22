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Москомархитектура согласовала проект ЖК с детским садом на юго-востоке столицы

Виктория Сикерина

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Москомархитектура согласовала проект ЖК с детским садом на юго-востоке столицы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Сосинская улица Карта всех событий

Жилой комплекс с детским садом и подземным паркингом возведут на юго-востоке Москвы. Соответствующий проект одобрила Москомархитектура. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что светло-серые фасады зданий специалисты украсят деталями бронзового цвета. Всего в составе ЖК на Сосинской улице предусмотрено строительство трех жилых многоэтажек.

— Фасад, выходящий на улицу Сосинскую, формируется по принципу строения хвойной шишки — угловые элементы планировок выходят на фасад и образуют живую игру объемов, чередующихся между собой. Яркость образу придает компоновка различных текстур и фактур: рельефный клинкерный кирпич, панели из архитектурного бетона, бронзовые элементы как связующее звено, — заявил специалист.

Кузнецов добавил, что общая площадь комплекса составит около 30 тысяч «квадратов». В его составе запланировано открытие детского сада на две группы по 20 воспитанников.

Также дворовую территорию ЖК благоустроят и озеленят. Здесь появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

21 февраля Сергей Кузнецов рассказал, что новостройки оттенков речных рассветов возведут на территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве.

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