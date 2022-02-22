Двое мужчин избили человека возле бара на Ленинском проспекте в Москве

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Россия, Москва, Ленинский проспект, 4с1А Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, избивших человека возле бара на Ленинском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве во вторник, 22 февраля.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье, 20 февраля. Около половины второго ночи между тремя мужчинами возник конфликт, в результате которого двое мужчин избили своего оппонента.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двух подозреваемых 1996 и 1975 годов рождения.

Нарушители были доставлены в участок. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

21 февраля следователи задержали мужчину, зарезавшего собутыльника в Москве. Утром 19 февраля в квартире одного из жилых домов на улице Ивана Франко двое мужчин распивали алкоголь. Вскоре между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему колото-резаные ранения. Раненый мужчина выжил, его госпитализировали.