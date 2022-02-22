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Путин: Россия продолжит бесперебойные поставки газа, включая СПГ

Полина Долганова

В мире
Путин: Россия продолжит бесперебойные поставки газа, включая СПГ
Фото: Администрация президента РФ

Россия продолжит беспрерывные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки и будет модернизировать инфраструктуру в этой области. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в настоящее время природный газ становится одним из самых экологичных видов топлива.

Он также добавил, что РФ продолжит инвестировать в газовый сектор.

Глава государства отметил, что перед Россией стоит задача обеспечить всеобщий доступ к недорогим и стабильным энергетическим источникам.

— Убеждены, что в интересах мирового сообщества обеспечить, чтобы энергопереход не превращался в средство продвижения политических и экономических интересов отдельных игроков и тем более не сопровождался санкционными или иными ограничениями, — цитирует российского лидера РИА Новости.

15 февраля Путин заявил, что Россия готова продолжить поставки газа через Украину после 2024 года. Условиями для продолжения транзита Путин назвал спрос со стороны партнеров в ЕС и исправность газотранспортной системы Украины.

9 февраля политолог Марат Баширов объяснил «ВМ», кому выгоден запуск «Северного потока — 2» и какие альтернативные каналы поставки голубого топлива есть у России. По его словам, у нашей страны есть несколько диверсифицированных каналов поставки газа в Европу.

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