Подмосковные следователи выясняют обстоятельства побега вора в законе из-под домашнего ареста

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Россия, Московская область, Чехов Карта всех событий

Подмосковные следователи занимаются выяснением обстоятельств побега вора в законе Игоря Кокунова, также известного как Вася Бандит, из-под домашнего ареста. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 22 февраля.

По словам представителя ведомства, еще в начале года суд удовлетворил просьбу защиты о смягчении 56-летнему преступнику меры наказания до заключения под домашний арест. Во вторник, 22 февраля, стало известно, что криминальный авторитет снял электронный браслет и покинул свой дом в Чехове.

На данный момент проводится доследственная проверка. Следователи выясняют, как криминальный авторитет смог сбежать, опрашивают местных жителей, а также ведут поиск Васи Бандита.

6 февраля сотрудники полиции объявили в розыск гражданина, совершившего побег из медицинского учреждения. Мужчина 1992 года рождения был доставлен в столичную больницу для проведения освидетельствования. Ранее его задержали сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» как находящегося в федеральном розыске, объявленном МВД Киргизии за совершение хулиганства.

По данному факту назначено проведение служебной проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего.