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МИД: Россия готова при необходимости разместить военные базы в ДНР и ЛНР

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МИД: Россия готова при необходимости разместить военные базы в ДНР и ЛНР
Фото: МИД РФ

При необходимости Россия может разместить военные базы в ДНР и ЛНР. Об этом во вторник, 22 февраля, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

При этом он отметил, что до этого разговора о размещении военных баз в республиках не шло.

По словам Руденко, договор между РФ и республиками предполагает, что стороны имеют право возводить военные базы на территориях друг друга.

Замминистра уточнил, что договором предусматривается желание сторон взаимодействовать в сферах внешней политике, в деле защиты суверенитета и территориальной целостности, в том числе и за счет оказания друг другу помощи.

— Договаривающиеся стороны берут на себя обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, направленных против любой из них, — цитирует Руденко ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). К чему это приведет, пока неизвестно. В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог Сергей Марков объяснил, что означает признание Донбасса.

По его мнению, произошедшее в первую очередь имеет гуманитарный характер. После признания республик значительно улучшится качество жизни миллионов человек (по состоянию на 1 января 2022 года на территории ДНР и ЛНР проживали 3,6 миллиона человек — прим. «ВМ»), живущих в Донбассе. Российская армия берет под защиту их жизнь, здоровье, собственность, свободу и права, подчеркнул политолог.

Он также обратил внимание на то, что после признания вооруженные силы Украины немедленно прекратили обстрел Донбасса.

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