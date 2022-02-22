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СМИ: Санкции ЕС могут включать запрет на добычу ископаемых и торговлю с ДНР и ЛНР

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Санкции ЕС могут включать запрет на добычу ископаемых и торговлю с ДНР и ЛНР
Фото: flickr/european_parliament

Санкции Европейского союза в отношении России на фоне признания Донецкой и Луганской народных республик могут включать список физических и юридических лиц, запрет на добычу полезных ископаемых на территории республик и торговые отношения с ними. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщил неназванный источник в европейской дипломатии.

По его словам, Еврокомиссия 22 февраля предложит пакет санкций против РФ послам Европейского союза, передает Bloomberg.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

Что заявили западные политики в ответ на решение Путина и что писали зарубежные средства массовой информации — в материале «Вечерней Москвы».

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