Гастроэнтеролог объяснила, как восстановить печень после ковида

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Врач-гастроэнтеролог Ольга Колокольникова рассказала, как можно помочь печени после перенесенного коронавируса.

— Первый механизм влияния ковида на печень: в органе есть рецепторы, на которые «садится» вирус, и начинается прямое повреждение клеток печени и протоков. Второй — прием большого количества препаратов. Третий механизм — общая интоксикация организма. Печень пытается все это снять и сама же страдает, — объяснила врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

При появлении тошноты, вздутии, тяжести следует обратиться к врачу. Горечь может указывать на повреждение желчевыводящих путей. Желтый налет на языке может свидетельствовать о забросе пищи вверх, особенно если у людей есть запоры.

— Чтобы нормализовать ситуацию, нужно меньше есть и больше двигаться, соблюдать режим питания, отказаться от вредных привычек, отдавать предпочтение овощам и фруктам и сократить употребление острых и соленых продуктов, — порекомендовала доктор.

Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев дал советы по восстановлению организма после перенесенного коронавируса.