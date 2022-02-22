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«Все нормально»: Кехман рассказал о состоянии здоровья Дорониной

Рафаэль Залян

Виктория Сикерина

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Все нормально»: Кехман рассказал о состоянии здоровья Дорониной
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

У госпитализированной в медучреждение 88-летней актрисы Татьяны Дорониной подтвердился коронавирус, сообщили ранее СМИ. Генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман в беседе с «ВМ» раскрыл подробности состояния здоровья артистки.

По его словам, Доронина проходит лечение в Центральной клинической больнице в столице.

— У нее был диагностирован ковид, но динамика положительная, и в настоящее время ПЦР-тест у Татьяны Васильевны отрицательный. Врачи хотели бы оставить ее под медицинским наблюдением еще на несколько дней, чтобы выписать, когда она полностью восстановится. С Татьяной Васильевной все нормально, — заявил Кехман.

До этого сообщалось, что состояние здоровья звезды осложнено из-за сопутствующих заболеваний. Также Доронина эмоционально нестабильна, из-за чего медики применяют седативные лекарственные средства.

Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. Профессиональное образование будущая артистка получила в Школе-студии МХАТ. После работала в различных российских театрах, среди которых Сталинградский областной драматический театр имени Максима Горького, Московский драматический театр «Сфера» и другие.

С 1987 года народная артистка СССР Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТ имени Горького. В декабре 2018 года новым худруком стал Эдуард Бояков, а Доронину назначили на специально введенную должность президента театра.

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