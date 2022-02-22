Андрей Бочкарев: Проходка тоннеля между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» завершилась

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

Специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» Троицкой линии столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что работы вел щит китайского производства «Евгения». Его диаметр составил шесть метров.

— Пройден правый перегонный тоннель от будущей станции «Мамыри» к строящейся на территории административно-делового центра в Коммунарке станции «Бачуринская» перспективной Троицкой линии метрополитена, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что щит прошел более 2,5 километра почв на глубине от 13 до 28 метров.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов уточнил, что работы выполнялись вдоль Калужского шоссе от деревни Мамыри до поселений Газопровод и Коммунарка в Новой Москве.

— Ранее «Евгения» была задействована на сооружении тоннелей юго-западного участка Большого кольца метро (БКЛ), открытого для пассажиров в декабре минувшего года. Строительство соседнего левого перегонного тоннеля от станции «Мамыри» до «Бачуринской» ведет щит «Дарья», — напомнил он.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что готовность участка Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «Бачуринская» составляет почти 50 процентов.