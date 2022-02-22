Мужчина, обвиняемый в мошенничестве в интернете, предстанет перед судом в Москве

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Мошенник, обманывавший граждан в интернете путем выставления ложных объявлений о продаже трансформаторного оборудования, предстанет перед столичным судом. Об этом во вторник, 22 февраля, «Вечерней Москве» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, с 2018 по 2021 год злоумышленник размещал в интернете информацию о продаже трансформаторного оборудования. Людям, откликнувшимся на заявления, он отправлял всю необходимую информацию о товаре. Однако после оплаты покупки обвиняемый не предоставлял оборудование и не возвращал деньги.

Так, общий ущерб от действий ранее судимого мошенника составил более 10 миллионов рублей.

— Противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве, — рассказала Волк.

Обвиняемый в полном размере восстановил материальный ущерб пострадавшим. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», дело фигуранта передано в суд для рассмотрения по существу, передает сайт «МВД Медиа».

21 февраля сообщалось, что мужчину обманули при покупке телевизора в интернете. 57-летний мужчина решил купить телевизор в Сети интернет. Увидев на одном из сайтов выгодное предложение, он оставил заявку на приобретение телевизора и кронштейна для него. Покупателю перезвонили и попросили оплатить покупку, для чего прислали ссылку. Мужчина перечислил «продавцу» 21 180 рублей, однако не получил ни подтверждения о переводе, ни электронного чека.

Через время покупателю вновь позвонили и сообщили, что товар отправят на его адрес, однако заветный телевизор так и не был доставлен. Поняв, что его обманули, мужчина написал заявление в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».