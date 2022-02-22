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Врач рассказал, к каким последствиям могут привести травмы позвоночника

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказал, к каким последствиям могут привести травмы позвоночника
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Врач — травматолог-ортопед Игорь Пелогиевский рассказал, чем может быть опасна травма позвоночника и какими могут быть последствия.

По словам врача, принципиальное значение имеет тот факт, в каком отделе позвоночника произошел перелом.

— Если перелом позвонка произошел в поясничном отделе, то это угрожает нижним конечностям, вплоть до парализации, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

По его словам, у детей степень перелома чаще всего небольшая, поэтому период восстановления не занимает много времени.

Ранее сообщалось, что пятиклассник петербургского лицея попал в больницу с компрессионным переломом пятого позвонка после игры со сверстниками. Мальчик сообщил, что во время перемены ударился спиной о полку после того, как его толкнул одноклассник. В настоящее время пострадавший находится в больнице, передает ФАН.

16 февраля в Москве стартовала десятая Всероссийская научно-практическая конференция «Неотложная детская хирургия и травматология». Эксперты обсудили вопросы неотложной детской хирургии, травматологии, нейрохирургии, реанимации и интенсивной терапии.

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