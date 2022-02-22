ДТП с участием двух автомобилей произошло на западе Москвы
Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
По данным ведомства, одна из машин в результате столкновения перевернулась на бок. На месте происшествия в данный момент работают оперативные службы.
— Затруднено движение в центр, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Статистика ГИБДД
Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.
За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.
Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.