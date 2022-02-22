Грузовик сбил насмерть женщину на юго-востоке Москвы

Фото: Depositphotos

Россия, Москва, улица Гурьянова, 1 Карта всех событий

Водитель грузовика наехал на женщину на улице Гурьянова. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

По данным ведомства, 54-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал грузовик. От полученных травм женщина скончалась.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции разбираются в подробностях произошедшего.

— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, — говорится в сообщении.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.