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Вторник стал самым теплым днем за всю зиму в Москве

Евгений Белоусов

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Вторник стал самым теплым днем за всю зиму в Москве
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Вторник, 22 февраля, стал самым теплым днем с начала зимы в Москве. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодняшний день стал самым теплым с начала зимы. В 13:00 температура достигла отметки плюс 4,1 градуса, что выше, чем было 17 февраля, — заявил синоптик.

По его словам, в предыдущий самый теплый день, 17 февраля, температура воздуха в Москве прогрелась до плюс 3,5 градуса, передает РИА Новости.

На текущей неделе столбики термометров будут показывать преимущественно плюсовые значения в Москве. Так, например, в среду в городе ожидается потепление до плюс четырех градусов. При этом вероятны небольшие осадки. Скорость ветра 22 и 23 февраля достигнет 15 метров в секунду. Однако на следующий день температура воздуха опустится до минус двух градусов.

Зима в 2022 году в столице не стала аномально теплой или холодной. Однако, даже если бы наблюдалось заметное отклонение, это необязательно повлияло бы на лето каким-то определенным образом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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