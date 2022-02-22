Астролог назвала знаки зодиака, которым брак 22.02.2022 принесет несчастье

Фото: Рexels / Emma Bauso

Психолог, астролог и биоэнергетик Елена Искра раскрыла астрологическое влияние даты 22.02.20022 на представителей двух знаков зодиака, для которых заключение брака в этот день может принести несчастье.

Астролог считает, что Скорпионам и Водолеям не рекомендуется вступать в брак 22 февраля.

— Луна идет активно по знаку Скорпиона в этот период. И это может зафиксировать нестабильное состояние в союзе: может сопровождаться изменами, вплоть до того, что ваши вкусовые пристрастия вдруг вам окажутся не милы и не к сердцу, — предупреждает Искра.

Для представителей второго знака зодиака, Водолеев, такое число окажется трансформационным. Они будут находиться на распутье, не осознавая всего происходящего вокруг. Водолеи будут искать себя, и в их жизни появится неопределенность. Эти факторы будут мешать осознанно подходить к женитьбе.

Астролог порекомендовала подходить серьезно к браку и не становиться жертвой очередных трендов.

В целом такая волшебная дата, по мнению эксперта, в нумерологии означает харизму, сексуальность, денежную энергию и энергию удовольствий. Но также число может влиять на человека и негативно. Например, в этот день может ощущаться эмоциональный дискомфорт.

Ранее эксперты составили список определенных правил, которые следует соблюдать для привлечения к себе пользы и везения в такую зеркальную дату, как 22 февраля.