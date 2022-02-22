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Москвичи выбрали победителей международного фестиваля «Снег и лед»

Иван Юминов

Город
Москвичи выбрали победителей международного фестиваля «Снег и лед»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

«Активные граждане» с помощью голосования выбрали победителей международного фестиваля «Снег и лед в Москве». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 22 февраля.

— Лучшей скульптурой изо льда стала работа «Тройка со Снежной королевой и Каем на санках» участников из Сергиева Посада. На втором месте — «Год Тигра» московской команды, на третьем — «Застывшая красота» (Екатеринбург), — говорится в сообщении.

Всего свои голоса за конкурсантов отдали 172 847 пользователя. Они признали лучшей снежной работой фестиваля «Московскую елку» столичной команды.

Второе место занял «Помощник Деда Мороза» из Екатеринбурга, а замкнула тройку лидеров белорусская «Снежная кадриль» (команда из Белоруссии). Фестиваль открылся 2 января на Пушкинской набережной Парка Горького.

Гостям были доступны свыше 100 ледяных и снежных скульптур от команд со всего мира. Из-за начавшегося потепления в Москве мероприятие пришлось закрыть раньше 28 февраля.

Посетители могли участвовать в бесплатных мастер-классах по изготовлению снежной скульптуры. Профессионалы показывали, как с помощью специального инструмента вырезать оригинальные фигуры, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

21 февраля «Активные граждане» выбрали три лучших детских рисунка ко Дню защитника Отечества. В рамках конкурса участникам предложили нарисовать поздравительную открытку к 23 Февраля.

Всего на конкурс прислали десять тысяч работ. Жюри отобрало 15 рисунков от авторов из Московского региона.

Среди них нужно было выбрать три самых впечатляющих проекта в трех номинациях. В голосовании приняли участие более 133 тысяч жителей города.

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