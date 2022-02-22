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Сенатор Святенко: В Москве работает особый стандарт заботы об одиноких пенсионерах и пожилых инвалидах

Иван Юминов

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Сенатор Святенко: В Москве работает особый стандарт заботы об одиноких пенсионерах и пожилых инвалидах
Фото: Пресс-служба Совфеда

Заботу о старшем поколении и людях с инвалидностью в Москве вывел на новый уровень особый стандарт. Об этом заявила сенатор, представитель Мосгордумы в Совфеде Инна Святенко во вторник, 22 февраля.

— Долговременный уход — это целый комплекс действий, который на себя берет социальный работник. Таким образом, человек, который не справляется без посторонней помощи, может рассчитывать на поддержку и внимание во всех своих ежедневных нуждах, — сказала политик.

Новые методики, внедряемые в городе, учитывают развитие служб доставки и онлайн-торговли, уточнила она. Теперь, по ее словам, ряд задач выполняется курьерами, а соцработники способны уделять подопечным больше времени.

Она напомнила, что в рамках стандарта долговременного ухода подопечным помогают с гигиеной, делают уборку и ходят с ними на прогулку. Была упрощена и процедура получения услуги долговременного ухода, добавила Святенко.

Раньше для оформления надомного обслуживания требовалось участие экспертной комиссии. В результате изменений достаточно визита социального инспектора, который оценит ситуацию и составит перечень услуг.

Стандарт внедряется в Москве в рамках пилотного проекта, который охватывает 34 региона. Его апробация в настоящее время проходит успешно, приводит слова Святенко агентство городских новостей «Москва».

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