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Пушилин назвал сроки решения вопроса о границах ДНР и ЛНР

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин назвал сроки решения вопроса о границах ДНР и ЛНР
Фото: Администрация президента РФ

Вопрос о границах ДНР и ЛНР будет решен позднее. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во вторник, 22 февраля.

— Этот вопрос непростой, он будет урегулирован позже. Я бы просто не забегал вперед, — сказал политик.

Россия, как уточнил он, признала ДНР в границах Донецкой области. Пушилин отметил в эфире «России 24», что Донецк способен обратиться к Москве за военной помощью, но пока рассчитывает на собственные силы.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В апреле 2014 года эти республики были провозглашены в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Однако в данный момент республики фактически занимают лишь одну треть указанных областей. Политолог Сергей Марков объяснил «Вечерней Москве», в каких границах Россия признала ДНР и ЛНР.

По его мнению, вопрос о границах республик является ключевым. Конкретного ответа на него в настоящее время нет. Однако сделать определенные выводы можно, опираясь на подписанные 21 февраля документы.

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