В Германии объявили о заморозке «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций против пяти российских банков из-за ситуации на Украине. Под ограничительные меры попали бизнесмены Геннадий Тимченко, а также Игорь и Борис Ротенберги.

Их возможные активы заморозят, а также будет введен запрет на ведение с ними бизнеса. Среди банков Джонсон, в частности, назвал «Промсвязьбанк», «Россию», Индустриальный сберегательный банк и Black Sea Bank.