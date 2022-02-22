Джонсон объявил о введении санкций против пяти банков из России

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Великобритания введет санкции против пяти российских банков из-за ситуации на Украине. Об этом заявил премьер-министр королевства Борис Джонсон во вторник, 22 февраля.

— Это первый транш, первый шквал того, что мы готовы сделать. Любые активы, которыми они владеют в Великобритании, будут заморожены, а заинтересованным лицам будет запрещено въезжать сюда, — сказал лидер.

Под ограничительные меры попали бизнесмены Геннадий Тимченко, а также Игорь и Борис Ротенберги. Их возможные активы заморозят, а также будет введен запрет на бизнес с ними.

Среди банков Джонсон, в частности, назвал «Промсвязьбанк», «Россию», Индустриальный сберегательный банк и Black Sea Bank. Лондон заблокирует им возможность привлечения капитала внутри страны, отмечает Reuters.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным обращением.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

По состоянию на 20 февраля в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.