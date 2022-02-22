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Какие коронавирусные ограничения могут отменить в России в ближайшее время

Игорь Синельников

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Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Какие коронавирусные ограничения могут отменить в России в ближайшее время
Фото: Pixabay

В условиях распространения штамма «омикрон» коронавирусные ограничения будут постепенно отменяться: в частности, возможен отказ от масочного режима и QR-кодов. Сначала ограничения смягчат в крупных городах, затем — в регионах. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-эксперт Тимур Пестерев.

— При очень высоких цифрах заболеваемости смертность относительно низкая. Здесь можно прийти к одному только закономерному выводу, что штамм действительно менее опасный. Соответственно, скорее всего, смягчатся требования к проведению массовых мероприятий. В некоторых местах, где раньше маски были нужны, можно будет их не носить. Если мы берем ситуацию с QR-кодами в некоторых регионах, где они нужны в общественных местах и на мероприятиях, — их отменят, — предположил специалист.

При этом говорить об отказе от вакцинации не стоит: не исключено, что в Россию могут вернуться другие штаммы или в стране появится новый штамм, отметил эксперт.

Конкретного алгоритма отмены ограничений не существует, подчеркнул врач.

— С отмены каких ограничений все начнется, я точно сказать не смогу: необходимо от региона к региону наблюдать. И именно наблюдать, а не предполагать. Я все-таки думаю, что там, где требовались QR-коды и справки о вакцинации, они будут отменены. И потом уже отменят масочный режим. Сначала традиционно крупные города будут отменять, потом — регионы. Все ориентируются на центр. Так как столица и Санкт-Петербург первыми страдают, когда начинаются очередные волны, они же первыми из этих волн выходят, — рассказал специалист.

По словам собеседника «ВМ», в разных странах подходы к смягчению ограничений кардинально различаются. Так, в Британии жесткие ограничения были отменены в один день, а в Италии отменялись в зависимости от ситуации в конкретном регионе, заключил Пестерев.

Эпидемиологические особенности штамма «омикрон» дают возможность говорить о смягчении требований по профилактике вируса. Об этом во вторник, 22 февраля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в РФ, — сказала она.

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