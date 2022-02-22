Политолог Рар: Европе судорожно нужны дополнительные объемы газа из России

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Немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар объяснил «ВМ», чем обернется отказ от «Северного потока — 2» для ЕС.

— Это просто приостановка сертификации. То есть разрешение не выдается на сертификацию, на действие «Северного потока — 2». Это означает, что немцы такую форму санкций придумали в отношении России, — сказал эксперт.

Он уточнил, что, по некоторым данным, решение было принято не канцлером Олафом Шольцем, а другими политическими силами. Действия Берлина, по его мнению, ничего пока не меняют, так как трубопровод еще не действовал.

— России путь в Европу никто не закроет, просто наказывают санкциями временно. Пытаются во всяком случае. Последнего слова об СП-2 не сказано. Его в любой момент можно подключить, и он может заработать. И по той формулировке, которую использовал Шольц, понятно, что это временная мера, — пояснил специалист.

ЕС, как убежден Рар, нуждается в поставках голубого топлива из России.

— Никто препятствовать поставкам газа не будет, потому что Европе судорожно нужны дополнительные объемы газа из России. Потому газа здесь не хватает, хранилища полупустые, их нужно срочно заполнять. Никто санкции против российского газа вводить не будет. Это самоубийственно. Поэтому пока Германия для того, чтобы сохранить лицо, показать, что она Россию хочет наказать за, как здесь говорится, нарушение международного права, вводит эту санкцию как самую жесткую, — уточнил политолог.

У немецких политиков, по его словам, еще нет требований о жестких санкциях, направленных против Москвы. При этом отключение ее от SWIFT неприемлемо для Брюсселя, так как это жестко ударит по европейской экономике.

В Германии понимают, что в истерику вдаваться нельзя, так как российские контрсанкции могут быть очень жесткими, добавил он. Серьезные меры были бы в случае кровопролития, если бы российские танки перешли границу с Украиной, заключил Рар.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен на фоне действий российской стороны.

Канцлер добавил, что уже поручил минэкономики страны обратиться к немецкому регулятору. Он отметил, что этот шаг является необходимым для отмены сертификации трубопровода.