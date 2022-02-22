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Водителя завалило бетонными плитами с самосвала на Калужском шоссе

Евгений Белоусов

Происшествия
Водителя завалило бетонными плитами с самосвала на Калужском шоссе
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 25-й километр Карта всех событий

Легковой автомобиль завалило бетонными плитами с самосвала на 25-м километре Калужского шоссе. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Уточняется, что загруженный бетонными плитами самосвал двигался по эстакаде, когда из-за ненадежного крепления плиты упали на следовавший за самосвалом легковой автомобиль. В результате происшествия водитель автомобиля оказался заблокирован в своей машине.

На место ДТП были направлены силы московского пожарно-спасательного гарнизона.

— Силами ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» водитель был деблокирован и передан сотрудникам скорой помощи, — говорится в сообщении.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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