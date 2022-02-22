Путин призвал Украину добровольно отказаться от вступления в НАТО

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Лучшим решением для Украины станет самостоятельный отказ от вступления в НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 22 февраля.

— Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица, — сказал глава государства.

Подобное решение, считает Путин, станет соблюдением нейтралитета, отмечается на сайте Кремля.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.

21 февраля сообщалось, что Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут саммит по вопросам безопасности в Европе. Отмечается, что с данным предложением выступил французский лидер Эммануэль Макрон.

В Елисейском дворце подчеркнули, что саммит состоится при условии, что Россия не вторгнется на территорию Украины. Повестка саммита, как уточняется, должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.