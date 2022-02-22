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Ле Дриан отказался встречаться с Лавровым в Париже

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Ле Дриан отказался встречаться с Лавровым в Париже
Фото: Twitter / franceonu

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что отменил встречу в Париже с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

— Встреча планировалась на пятницу... Но нет, — сказал министр.

При этом Ле Дриан отметил, что 21 февраля провел продолжительный разговор с Лавровым, сообщает ТАСС.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет санкции против 351 депутата Госдумы из-за признания ДНР и ЛНР. Ограничительные меры также коснутся 27 физических и юридических лиц, добавил он. Санкции не обладают волшебным действием, но станут болезненными для фигурантов, заключил дипломат.

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