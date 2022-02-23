Глава «Нафтогаза» назвал условие для продолжения транзита газа через Украину

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Газпром сможет продолжить транзит природного газа через Украину в этом году, «если на территории страны не будут вестись полномасштабные боевые действия». Об этом сообщил во вторник, 22 февраля, глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в ходе брифинга, трансляция которого велась в Facebook.

— Если не будет полномасштабной войны, то есть активных военных действий на всей территории Украины, мы не ожидаем прекращения транзита, — сказал он.

По словам Витренко, в Киеве понимают, что Россия «очень близко подошла к тем минимальным объемам, которые обязана поставлять в Европу по контрактам».

— Иначе они не будут выполнять свои обязательства по долгосрочным контрактам. В результате они будут вынуждены платить многомиллиардные штрафы и окончательно терять свою репутацию поставщика, — пояснил глава «Нафтогаза».

Ранее стало известно, какую роль Украина играет в сертификации «Северного потока — 2». Депутат Верховной рады от «Батьковщины», первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко сообщил, что Украина не может заблокировать сертификацию газопровода «Северный поток — 2».