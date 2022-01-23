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Стало известно, какую роль Украина играет в сертификации «Северного потока — 2»

Виктория Храменкова

Политика
Стало известно, какую роль Украина играет в сертификации «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Депутат Верховной рады от «Батьковщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что Украина не может заблокировать сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

— Но я вам открою тайну – мы не принимаем участия… Этот вопрос рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре. Мы как гости, наблюдатели, нас там где-нибудь посадят, дадут выступить, может, один раз, может — два, — подчеркнул он в эфире телеканала «Наш».

Также он объяснил, что вместо увеличения добычи украинского газа и заполнения подземных хранилищ, руководство «Нафтогаза» пытается «нивелировать» свои провалы.

Стало известно, какую роль Украина играет в сертификации «Северного потока — 2» Северный поток-2

— «Северный поток — 2» все равно «будет», это понимают все. Весной, летом, осенью – он будет запущен. Но мы же это не можем признать. Поэтому будут «борцуны» до конца бороться, — заключил парламентарий.

13 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может запретить строительство «Северного потока — 2», если он будет соответствовать правилам. Проект не рассматривается Брюсселем в качестве приоритетной инфраструктуры, уточнил он. При этом институты ЕС и Еврокомиссия не могут запретить объекты, которые строятся в соответствии с правилами, заключил дипломат.

17 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» должен соответствовать праву ЕС, чтобы немецкий регулятор дал для проекта положительное заключение. При этом Берлин видит «геостратегические» связи, уточнила она. Германия примет с партнерами «подходящие» меры, если Россия продолжит эскалацию, заключила министр.

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