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Мощный взрыв произошел в Донецке

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Мощный взрыв произошел в Донецке
Фото: Официальный сайт Донецкой Народной Республики

В Донецке произошел мощный взрыв. Об этом в среду, 23 февраля, передает Донецкое агентство новостей.

Источник Интерфакса сообщил, что взрыв прогремел в донецком телецентре, пострадавших нет.

— Звук взрыва был отчетливо слышен, в частности, в центральном Ворошиловском районе города и прилегающем к нему с севера прифронтовом Киевском районе. Поступают аналогичные сообщения и из других частей города, — сообщило Донецкое агентство новостей.

22 февраля в ДНР заявили о попытке покушения на экс-главу Минобороны Кононова. Попытка теракта была совершена в отношении бывшего главы Минобороны ДНР Владимира Кононова. Об этом сообщили в МГБ ДНР.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

В тот же день около представительства ЛНР в СЦКК в Луганске прогремел взрыв. Причиной инцидента, по данным Народной милиции ЛНР, стал взрыв в автомобиле. В результате происшествия пострадали глава представительства и водитель.

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