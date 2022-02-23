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Названы десять лучших ресторанов в России

Юлия Курганова

Общество
Названы десять лучших ресторанов в России
Фото: Pexels

Столичный ресторан Twins Garden («Твинс Гарден») признали лучшим в России во второй раз. Об этом сообщается на сайте Национальной ресторанной премии Wheretoeat Russia.

Также в тройку лучших ресторанов попали питерские Birch («Бирч») и Harvest («Харвест»).

В десятку вошли рестораны Savva («Савва»), White Rabbit («Белый кролик»), AVA («Ава»), Artest («Артист»), Bourgeois Bohemians («Буржуа Богемия»), Cococouture («Кококутюр») и Угли-Угли.

Кроме того, лучших отметили в специальных номинациях. «Шеф-поваром года» стал Хезрет-Арслан Бердиев из ресторанов Birch и Osteria Betulla («Остерия Бетулла»). «Сомелье года» назвали Кристину Веселову из Duo Band («Дуо Бэнд»). «Баром года» признали московский Insider Bar («Инсайдер бар»). В номинации «Выбор СМИ» победил ресторан Birch.

1 февраля рестораторов и отельеров наградили за развитие отрасли. В столице объявили результаты Национальной премии «Гостеприимство». Награда вручается рестораторам и отельерам за вклад в отрасль. «Вечерняя Москва» пообщалась с победителями конкурса.

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